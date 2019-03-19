Абрамович продает свои активы ради спокойной жизни

Бизнесмен Роман Абрамович избавляется от части своих активов, чтобы выйти из-под санкций и контроля силовых и политических российских групп. Такое предположение в разговоре с «URA.RU» озвучил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Накануне стало известно, что миллиардер решил продать 0,8% в металлургическом и горнодобывающем концерне Evraz. До этого, в марте, он продал ВТБ все акции «Первого канала», а также избавился от 2,7 млн акций ГМК «Норникель».
По мнению эксперта, в условиях рецессии российской экономики Абрамович избавляется от ненужных и непрофильных активов, пока они еще чего-то стоят. «Он с удовольствием давно бы вышел из крупного российского бизнеса, чтобы не чувствовать на себе санкций и не находиться в зависимости от тех, кто контролирует крупный бизнес. Прежде всего это силовики и ближнее окружение президента», — подчеркнул Гращенков.
Политолог указал, что бизнесмен уже давно не входит в какие круги, в которых принимаются решения, но по-прежнему вынужден играть функцию «кошелька», который время от времени должен выделять деньги на финансирование каких-либо проектов. «Поэтому чем меньше у него этих активов и чем больше активов за рубежом, тем ему спокойней живется. Он делает это аккуратно, чтоб ни с кем не ссориться и не хлопать дверью», — заключил эксперт.