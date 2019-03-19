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В Кургане задержан объявленный в розыск маньяк-педофил. Он оказался рецидивистом

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:19
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Клипарт. Насилие , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении насильственных действий в отношении двух девочекФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане задержали мужчину, объявленного в розыск за подозрение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних детей. Им оказался 28-летний, нигде не работающий житель города, ранее судимый за аналогичное преступление.

«19 марта в ходе совместных мероприятий сотрудников регионального следственного управления и оперативных сотрудников полиции личность злоумышленника установлена, он задержан», — сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК Росси по Курганской области. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение и решить вопрос о его заключении под стражу.

Как ранее сообщало «URA.RU», преступление было совершено 10 марта на мосту по улице Бурова-Петрова (через улицу Омскую) в Кургане. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, а затем скрылся с места преступления. При этом подозреваемый попал в объектив видеокамеры наблюдения.

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