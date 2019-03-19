В Екатеринбурге назначили новую дату концерта Билана, получившего серьезную травму

Билан перенес концерты из-за перелома ноги Фото: Дима Билан, Instagram

Концерт певца Димы Билана в Екатеринбурге перенесен с марта на 30 октября. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы концерт-тура певца.

«Мы рады сообщить новую дату — 30 октября, ДИВС, 19-00. Все купленные ранее билеты действительны», — говорится в сообщении организаторов. Отмечается, что в шоу «Планета Билан» задействованы «тонны оборудования» и более 300 человек.

Перенести российскую часть концертного тура Билану пришлось из-за двойного перелома ноги и последующей операции — артист получил травму в середине февраля, поскользнувшись на льду. Несмотря на это, он даже успел представить свое шоу в Санкт-Петербурге.