Генпрокуратура разрешила беглому уральскому депутату из «списка Титова» вернуться в Россию

Андрею Маркову не грозит арест Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Генпрокуратура РФ подтвердила, что для шести фигурантов бизнесменов из «списка Титова» нет препятствий для возвращения в Россию. Среди тех, кто может вернуться на родину — пермский бизнесмен, экс-депутат Заксобрания Прикамья Андрей Марков, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По информации Титова, в ответе Генпрокуроры РФ сказано, что в отношении шести фигурантов мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, международный розыск не объявлялся. «По инкриминируемым преступлениям законодательство не предусматривает применение ареста в случае добровольной явки», — уточнили в Генпрокуратуре.

В списке фигурирует и пермяк Марков. В 2015 году бизнесмен был объявлен в международный розыск. Против Маркова возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Предположительно, в данный момент бизнесмен проживает в Черногории.

«Лондонский список» Титова состоит из бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия за границей, но хотели бы вернуться в страну на условиях объективного расследования их дел. В ноябре 2018 года список включал 52 человека.