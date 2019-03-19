В Подмосковье труп мужчины месяц пролежал в квартире с включенным газом

Тревогу забили соседи Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В городе Электросталь Московской области нашли труп мужчины, в квартире которого около месяца горела газовая конфорка. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Соседа Александра видела в последний раз в январе, когда он обратился за спичками. После этого в феврале на площадке неприятно запахло. Обсудила ситуацию с другими соседями, все выразили недовольство запахом, но никто не подумал, что он идет из его квартиры», — рассказала изданию одна из соседок умершего мужчины.

Когда трупный запах усилился, другие жильцы многоквартирного дома обратились за помощью к полицейским и коммунальщикам. Когда они попали в квартиру мужчины, то увидели, что у него на кухне горела газовая конфорка. К тому моменту Александр был мертв уже более месяца.

После того, как мужчину нашли, соседи попросили позаботиться о нем его бывшую супругу. Однако женщина заниматься похоронами отказалась. Вместо нее в Электросталь приедет их сын, проживающий в Москве.