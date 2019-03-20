В Тюмени власти объяснили, почему три года не могут построить дорогу к новым домам

Капитальную дорогу по ул. Голышева в Тюмени к жилым домам не обустроили из-за тяжелой строительной техники, которая бы все равно ее разрушила. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации города.
«Район ММС активно застраивался. При строительстве домов используется тяжелая техника, потому делать дорогу в капитальном исполнении на время строительства района нецелесообразно. Дорожные службы поддерживали проезд в техническом состоянии. То есть делали подсыпку территории, что позволяло проехать машинам. На данный момент процент застройки высокий», — заметили в администрации.
В администрации также уточнили, что бюджетом на 2019 год предусмотрена разработка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Голышева. После того, как проект будет принят, дорога будет включена в план строительства.
Как ранее писало «URA.RU», в течение трех лет в Тюмени не могут отремонтировать дорогу к жилому комплексу «Роза ММС» в районе Мелиораторов. Жителям многоэтажек приходится добираться до своих домов по разбитой грунтовой дороге на улице Голышева.