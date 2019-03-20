Собчак вышла в свет с новым избранником впервые после расставания с Виторганом

Собчак впервые «официально» показала нового избранника (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вышла в свет с новым избранником, режиссером Константином Богомоловым. Это стало первым совместным появлением пары на публике после расставания светской львицы с актером Максимом Виторганом.

Заснять Собчак с Богомоловым удалось фотокорреспонденту «Комсомольской правды». Пара «засветилась» на церемонии вручения премии в области искусства и классической музыки BraVo в Большом театре. Телеведущая и режиссер сидели в партере, недалеко от известного голливудского актера Джона Траволты. Этот визит на церемонию стал для Собчак и Богомолова первым «официальным» выходом в свет после расставания с Виторганом.

Судя по странице Богомолова в Instagram, он посетил мероприятие не только в качестве обычного зрителя или спутника Собчак. Режиссер получил престижную премию в номинации «Опера года» за постановку в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Слухи о разладе в отношениях между Собчак и Виторганом ходили давно, но об окончательном расставании пара объявила только 8 марта. Позже телеведущая объяснила причины развода. А незадолго до разрыва отношений Виторган жестоко избил режиссера Богомолова.