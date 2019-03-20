Причину пробок в Кургане хотят устранить с помощью москвичей

Реконструкцию аварийного путепровода по проспекту Машиностроителей в Кургане, возле бывшего завода ЖБИ, могут провести на федеральные деньги. Документы на финансирование работ направлены в Минтранс России, сообщает пресс-служба главы региона. Сейчас движение по путепроводу ограничено, что привело к пробкам на одной из самых оживленных магистралей города.
«По предварительным подсчетам, на реконструкцию моста требуется более миллиарда рублей. Заявка на соответствующее финансирование сейчас находится на рассмотрении в Минтрансе», — заявили в пресс-службе губернатора. К работам должны приступить в 2019 году. Реализация проекта рассчитана до 2021 года.
Путепровод длиной почти в полкилометра построен более 40 лет назад. Он соединяет центральную часть Кургана с Заозерным районом, где проживает треть населения города, а также поселком Рябково и другими микрорайонами. В сутки по нему проезжает до 16 тысяч автомобилей. «Конструкция не отвечает современным требованиям по основным показателям, это безопасность движения, грузоподъемность и надежность», — добавили в правительстве региона.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в декабре 2018 года из-за угрозы обрушения по мосту ЖБИ запретили передвигаться пешеходам и перекрыли крайние полосы для движения автомобилей. Глава администрации Кургана Андрей Потапов говорил, что к ремонту должны приступить в 2019 году. «Это будет, по сути, строительство нового моста», — заявлял он.