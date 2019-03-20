Соревнования Универсиады-2023 готовы принять три города Свердловской области

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 12:45
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Кроме Екатеринбурга будут задействованы Верхняя Пышма и СысертьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В проведении мероприятий Универсиады-2023 в случае победы заявки Екатеринбурга, помимо столицы Урала, планируется задействовать объекты Верхней Пышмы и Сысерти. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Пройдет ли Универсиада именно в Екатеринбурге, решится в июле.

Соревнования планируется проводить на 18 спортивных сооружениях, использовать будут в том числе уже имеющиеся «Екатеринбург Арену», СОК «Калининец», КРК «Уралец» и Центр тенниса «Урал». Также предстоит построить арену «УГМК», Центр художественной гимнастики, спортивный центр «Дворец самбо», Дворец водных видов спорта и другие. «Деревню Универсиады с жилой зоной на 11 тысяч мест размещения планируется построить в микрорайоне ВИЗ — Правобережный», — отметил Рапопорт, чьи слова приводит департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра, для соединения деревни универсиады с Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (ЕКАД) будет построена современная транспортная развязка.

Ранее стало известно, что Екатеринбург начал готовить заявочную книгу на Универсиаду-2023. По правилам заявка должна быть подана в Международную федерацию студенческого спорта (FISU) до 10 июня. Решение о месте проведения соревнований будет принято в июле в исполкоме FISU в Неаполе.

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