Банкротное дело депутата «надо меньше питаться» Гаффнера может развалиться во второй раз

Конкурсный управляющий Александр Осинский подал в Свердловский арбитраж ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении депутата-банкрота Ильи Гаффнера. Обращение в суд поступило перед очередным заседанием, которое намечено на 20 марта.
Как пояснил в беседе с «URA.RU» Осинский, после возобновления конкурсного производства ему не удалось найти никаких новых активов у Гаффнера, на которые ссылается истец, Россельхозбанк. «Все, на что указал банк, например, владение имуществом через третьих лиц, голословно. Я отправил в Россельхозбанк два запроса о предоставлении документов, на которые они ссылаются, но даже не получил ответа», — сказал Осинский нашему агентству.
Депутат свердловского заксобрания Илья Гаффнер прославился на всю страну в 2015 году своим советом «надо меньше питаться». А в 2016 году парламентарий был признан банкротом — он выступал поручителем по кредитам для семейного бизнеса, однако долги не были закрыты. Россельхозбанк требовал от Гаффнера 160 миллионов рублей, но за два года конкурсного производства с народного избранника удалось собрать всего около 530 тысяч рублей. В мае 2018 года банкротство было прекращено.
Россельхозбанк в кассационной инстанции добился пересмотра дела. 20 февраля Свердловский арбитражный суд возобновил конкурсное производство, потребовав от конкурсного управляющего до 20 марта дать четкую информацию по «альтернативной заработной плате» должника, а также узнать «источник зачисления денежных средств на карту в 2014 году» и уточнить «информацию о зарубежных активах» Гаффнера.