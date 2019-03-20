В 2016 тогда еще епископ Савва (справа) приезжал на службу в Екатеринбург Фото: официальный сайт Екатеринбургской епархии

Екатеринбургский митрополит Кирилл усилил аппаратные позиции на федеральном уровне. Его ученик и протеже — митрополит Тверской и Кашинский Савва — был назначен управляющим делами Московской Патриархии. Об этом стало известно из решений последнего Священного Синода и разговоров политической элиты со священнослужителями в окружении екатеринбургского владыки.

Из биографии митрополита Саввы следует, что в апреле 2005 года он был принят в клир Ярославской епархии. Принимал его сюда архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, который в 2011 году возглавил Екатеринбургскую митрополию. Священнослужители проработали вместе почти пять лет (до 2010 года), в течение которых владыка Кирилл поощрял всесторонний рост своего протеже — к моменту перевода в Москву тот был уже игуменом (4-я из 9 степеней священства), наместником Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря и проректором Ярославской духовной семинарии.

Назначить митрополита Савву управляющим делами Московской Патриархии постановил последний Священный Синод, состоявшийся 26 февраля. Тверской владыка сменил митрополита Варсонофия, прослужившего на этой должности 10 лет. Основными задачами управления делами является организация взаимодействия всех епархий РПЦ с Московской Патриархией, подготовка материалов для рассмотрения Патриархом и Священным Синодом, проверка и анализ деятельности епархий, а также рассмотрение жалоб и обращений граждан и юрлиц.

«У владыки Кирилла и без того крепкие позиции в Москве, а теперь станут совсем железобетонными, — уверен близкий к екатеринбургскому митрополиту источник. — В прошлом году Патриарх Кирилл звал его на совместные службы. Кроме того, митрополит в хороших отношениях со Светланой Медведевой, супругой председателя правительства Дмитрия Медведева». В Екатеринбургской митрополии при этом не смогли оперативно уточнить, поздравлял ли владыка Кирилл своего воспитанника с назначением на высокий пост.