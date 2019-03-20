«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 международным маршрутам

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 15:37
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, airbus А321
В «Уральских авиалиниях» изменения объяснили усовершенствованием маршрутной сетиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» самостоятельно отозвала допуски на полеты по 67 международным рейсам из России, в том числе в Казахстан, Грузию, Киргизию, Армению, Узбекистан и другие государства. Информация об этом была опубликована в одном из приказов Росавиации от 19 марта.

Согласно документу, авиакомпания, например, отозвала допуски на такие маршруты, как: Екатеринбург-Шымкент (Казахстан), Сургут-Бишкек (Киргизия), Сургут-Ош (Киргизия), Нижневартовск-Бишкек, Тюмень-Ташкент (Узбекистан).

Причем изменения коснулись не только городов Большого Урала. Например, «Уральские авиалинии» отказались от ряда рейсов на Ближний Восток из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и других российских центров.

В пресс-службе компании «URA.RU» ответили, что перевозчик пересмотрел портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. «Эти шаги предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг», — сказали в «Уральских авиалиниях».

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уральские авиалинии» также отказались от рейсов из Перми в Худжанд, Душанбе (Таджикистан) и Баку (Азербайджан).

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