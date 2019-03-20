«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 международным маршрутам

В «Уральских авиалиниях» изменения объяснили усовершенствованием маршрутной сети Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» самостоятельно отозвала допуски на полеты по 67 международным рейсам из России, в том числе в Казахстан, Грузию, Киргизию, Армению, Узбекистан и другие государства. Информация об этом была опубликована в одном из приказов Росавиации от 19 марта.

Согласно документу, авиакомпания, например, отозвала допуски на такие маршруты, как: Екатеринбург-Шымкент (Казахстан), Сургут-Бишкек (Киргизия), Сургут-Ош (Киргизия), Нижневартовск-Бишкек, Тюмень-Ташкент (Узбекистан).

Причем изменения коснулись не только городов Большого Урала. Например, «Уральские авиалинии» отказались от ряда рейсов на Ближний Восток из Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и других российских центров.

В пресс-службе компании «URA.RU» ответили, что перевозчик пересмотрел портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. «Эти шаги предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг», — сказали в «Уральских авиалиниях».

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уральские авиалинии» также отказались от рейсов из Перми в Худжанд, Душанбе (Таджикистан) и Баку (Азербайджан).