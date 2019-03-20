Повар-аналитик должен быть готов к командировкам «на другие континенты» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургская торговая платформа BIGAGRO разместила вакансию «повара-аналитика» и одновременно эксперта по продуктам питания с предлагаемой зарплатой от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Необычное объявление появилось на сайте «Зарплата.ру».

В описании к вакансии «повара-аналитика» говорится, что он должен будет анализировать публикуемые на платформе продукты питания, дегустировать их и писать отзывы, составлять книги рецептов. Отмечается, что компания ищет «лучшего из лучших», без вредных привычек, готового к командировкам в том числе «на другие континенты». При этом рабочий день у повара будет ненормированным, а работать придется шесть дней в неделю. Вакансия размещена в разделе «работа в Лобне». (Московская область — прим.ред.)

Оперативно получить комментарий в самой компании «URA.RU» не удалось. Там сообщили, что руководитель будет на месте позже.