Уральская компания ищет повара на зарплату в 1,5 млн рублей. СКРИН

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 15:22
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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, кухня, приготовление блюд, ресторанная кухня, повар, кастрюли, общепит
Повар-аналитик должен быть готов к командировкам «на другие континенты»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургская торговая платформа BIGAGRO разместила вакансию «повара-аналитика» и одновременно эксперта по продуктам питания с предлагаемой зарплатой от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Необычное объявление появилось на сайте «Зарплата.ру».

В описании к вакансии «повара-аналитика» говорится, что он должен будет анализировать публикуемые на платформе продукты питания, дегустировать их и писать отзывы, составлять книги рецептов. Отмечается, что компания ищет «лучшего из лучших», без вредных привычек, готового к командировкам в том числе «на другие континенты». При этом рабочий день у повара будет ненормированным, а работать придется шесть дней в неделю. Вакансия размещена в разделе «работа в Лобне». (Московская область — прим.ред.)

Оперативно получить комментарий в самой компании «URA.RU» не удалось. Там сообщили, что руководитель будет на месте позже.

Повару-аналитику предлагают огромную зарплату
Фото: скриншот сайта

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