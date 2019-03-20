Стройку главной дороги Ямала назвали неэффективной тратой бюджета

По словам Свидлова, общая сумма трат по нарушениям стала больше Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По итогам проверок в 2018 году счетная палата Ямала выявила более 1300 нарушений использования бюджетных денег на 4,8 миллиарда рублей. Большая часть нарушений бюджетного законодательства выявлена на строительстве дороги Салехард-Надым. Самыми неэффективными аудиторы назвали бюджетные траты на социальную сферу и, в частности, расходы на культуру и спорт, а также расходы на СМИ.

Дорога Салехард-Надым является частью трассы Салехард-Сургут и единственной трассой, соединяющей все города Ямала. Глава счетной палаты Ямала Владимир Свидлов на заседании комитета Заксобрания региона по бюджету также рассказал, что по сравнению с прошлым годом общая сумма трат по нарушениям стала больше, а их количество сократилось. Самые крупные нарушения были выявлены во время аудита региональных закупок. На уточняющие вопросы депутатов он пояснил, что были выявленные и некоторые нецелевые расходы, но не назвал суммы нарушений и ведомства, нарушившие закон. Он лишь сообщил, что по ним ведется работа компетентными органами.

Отметим, во время своего прошлогоднего отчета Владимир Свидлов также не хотел раскрывать основных нарушителей. Однако под давлением депутатов он рассказал, что большая часть нецелевого использования средств была выявлена в фонде жилищного строительства ЯНАО. Спустя несколько месяцев после этого силовики задержали экс-директора фонда Виктора Калашникова, который в данный момент находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Его подозревают в крупных хищениях на ямальских стройках.