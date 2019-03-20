Сумма взятки на Ямале вдвое превысила средний размер по Уралу

Средний размер взятки в ЯНАО — 506 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Средний размер взятки на Ямале в два раза больше, чем аналогичный показатель по УрФО. Об этом говорится в ежегодном отчете о противодействии коррупции ямальского правительства.

«Средний размер взятки по итогам 2018 года в 2,1 раза превысил аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу и составил 506 тысяч рублей (УрФО — 240 тысяч)», — сообщается в докладе.

В документе также уточняют, что в 2018 году в округе выявлен 91 факт коррупции. «Размер причиненного материального ущерба по оконченным преступлениям коррупционной направленности составил 33 млн 874 тысячи рублей, возмещено 46 млн 980 тысяч рублей», — отметили в документе.

Уточнить в правительстве Ямала о среднем размере взятки и количестве фактов коррупции в 2017 году оперативно не удалось. В пресс-службу ведомства был отправлен запрос, ответ на него пока не поступил.