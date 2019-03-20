Война ямальцев с властями за музей любимого писателя аборигенов завершена

Департамент пригласил КМНС на общественные обсуждения проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о реорганизации музея-квартиры известного ямальского писателя Леонида Лапцуя будут принимать представители коренных народов округа. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил депутат Заксобрания Ямала Эдуард Яунгад, который обсудил проблемный вопрос с главой окружного департамента культуры Евгением Колтуновым.

«На сегодняшний день никаких действий в отношении музея-квартиры Лапцуя не производится. Глава окружного департамента культуры показал тот проект, который будет выставлен на обсуждение с населением. Предполагается, что будут объединены половины дома и проведена реставрация фасадной части здания. Решение о переименовании здания в „Музей первых“ будут принимать участники слушаний. Если жителям что-то не понравится, то департамент готов пойти навстречу населению», — отметил депутат.

Он уточнил, что посредством социальных сетей уже призвал людей прийти и принять участие в общественных обсуждениях и высказать свою точку зрения. «Равнодушных тут, думаю, не будет. Это волнительный вопрос для КМНС. Я, конечно, и сам приму участие», — рассказал Яунгад.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ямальские коммунисты и представители коренных народов противятся решению региональных властей осовременить и расширить музей-квартиру. Противники идеи вышли на одиночные пикеты у здания Заксобрания, самого музея и окружного центра национальных культур.

Лапцуй — самый известный из ямальских писателей, представитель народа ненцы. В своих рассказах он описывал жизнь ненцев, природу и повседневную жизнь Ямала. Именем Лапцуя названо Салехардское культурно-просветительное училище.