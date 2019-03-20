СМИ: «Газпром» начал предупреждать страны о прекращении транзита через Украину

Российская компания «Газпром» начала уведомлять страны о прекращении транзита газа через Украину с начала 2020 года. Об этом журналистам рассказал глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.
По его словам, с 1 января 2020 года украинская газотранспортная система перейдет в руки независимого оператора, которому нужно будет подписать новый контракт на транзит с «Газпромом», однако этот процесс «двигается крайне тяжело».
«„Газпром“ уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — рассказал Коболев в интервью «РБК-Украина».
Чтобы подписание контракта стало возможным, украинская сторона намерена выдвинуть ультиматум: либо «Газпром» идет на сделку и тогда вопрос обесценивания газотранспортная система Украины исчезает из иска, либо российскую компанию будут заставлять компенсировать убытки.
Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петков выступил с аналогичным заявлением: транзит российского газа в страны Восточной Европы через территорию Украины прекратится в 2020 году.