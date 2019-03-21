Названы самые дорогие особняки в РФ

В России нашли особняк почти за 5 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания ЦИАН, которая специализируется на поиске и подборе жилья и коммерческой недвижимости, назвала три самых дорогих частных особняков в России.

Условный рейтинг возглавил дом в одном из коттеджных поселков в Одинцовском районе Подмосковья, пишет Lenta.ru. На земельном участке в три гектара стоит особняк площадью 19 тысяч квадратных метров. В доме — 24 спальни, 50-метровый бассейн, спа-центр, зал для боулинга и мини-гольфа. Выставлен на продажу за 4,95 миллиарда рублей.

На втором месте оказался дом с бронированными окнами на территории Новой Москвы. Его площадь составляет 2,5 тысячи метров. Внутри — 20-метровый бассейн, кинозал, зимний сад с прудом и водопадом. Стоимость — 2,3 миллиарда рублей.

Тройку лидеров замкнул 1000-метровый дом в селе Никольское Калужской области. Особенность в том, что это отреставрированный особняк 18 века со своим парком. Владельцы хотят за него 990 миллионов рублей.