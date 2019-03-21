СМИ сообщили об отмене заказа на украинские ракеты «Зенит»

Производство ракет будет заморожено в апреле Фото: s7space.ru

Российская частная компания S7 Space отменила заказ на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит». Производство ракет будет заморожено уже в апреле этого года.

«Руководство S7 Space проинформировало „Южмаш“ о планируемом расторжении контракта», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли. В Роскосмосе, предприятия которого до 2014 года производили большую часть компонентов для ракет «Зенит», на данный момент информацией о разрыве контракта не располагают.

Ранее сообщалось, что в России была изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», на которой используется произведенная на Украине система управления, напоминает RT. В 2019 году будут произведены последние три запуска ракеты этой модификации.