Генпрокурор Украины заявил о списке «непрекасаемых», переданном ему в США

Юрий Луценко предположил, что Украина помогала Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в США он получил список «неприкасаемых» людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. По его словам, список он получил от американского посла в Киеве Мари Йовановича.

«Американский посол в Киеве Мари Йованович передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. Луценко заявил, что ведомство не получило обещанных 4 $ млн, выделенных из американского бюджета», — сказано в сообщении RT.

Кроме того, Украина пыталась помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах США в 2016 году. «Правоохранительные органы Украины могли „слить“ финансовые документы предвыборного штаба Трампа американским СМИ, чтобы помочь Клинтон на выборах», — передает слова Луценко «Национальная служба новостей». Сейчас Луценко ведет расследование по данному факту.

В Госдепе США назвали заявление украинского генпрокурора «сфабрикованным» и заявили, что больше не поддерживают его антикоррупционным расследованием. «Мы обеспокоены расследованием, для которого не видим никаких оснований», — говорится в письме от сотрудника посольства США в Киеве Джорджа Кента.

Ранее стало известно, что Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Однако политик готова поддерживать кандидатов от Демократической партии.