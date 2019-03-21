20 марта 2019

Екатеринбуржцы сутки не могут вылететь из Таиланда

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 09:48
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, прилет, терминал а, указатель, вылет
Рейс задерживается из-за замены воздушного суднаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Авиакомпании Royal Flight почти на сутки задержала вылет рейса из Пхукета (Таиланд) в Екатеринбург. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был прибыть в Екатеринбурге сегодня в 16:40. Он прибудет в Екатеринбург только 23 марта в 12:00 местного времени.

«Задержка рейса произошла из-за вынужденной замены воздушного судна», — сообщили «URA.RU» в колл-центре авиакомпании. Причину замены лайнера в Royal Flight не озвучили.

Ранее екатеринбургские туристы также застряли в аэропорту Пхукета из-за неисправности самолета авиакомпании Azur Air. Инцидент произошел 9 марта. Тогда туристам удалось вернуться на родину спустя сутки после назначенного времени.

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