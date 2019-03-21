Екатеринбуржцы сутки не могут вылететь из Таиланда

Авиакомпании Royal Flight почти на сутки задержала вылет рейса из Пхукета (Таиланд) в Екатеринбург. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был прибыть в Екатеринбурге сегодня в 16:40. Он прибудет в Екатеринбург только 23 марта в 12:00 местного времени.
«Задержка рейса произошла из-за вынужденной замены воздушного судна», — сообщили «URA.RU» в колл-центре авиакомпании. Причину замены лайнера в Royal Flight не озвучили.
Ранее екатеринбургские туристы также застряли в аэропорту Пхукета из-за неисправности самолета авиакомпании Azur Air. Инцидент произошел 9 марта. Тогда туристам удалось вернуться на родину спустя сутки после назначенного времени.