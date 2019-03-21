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65-летнюю курганскую депутатку обвинили в травле 23-летнего общественника

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:15
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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., хапов дмитрий, винштейн илья
Илья Винштейн (справа) выяснил, кто нападает на Дмитрия ХаповаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский активист движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов пожаловался на травлю в соцсетях. Заявление на волонтеров, которые собирали макулатуру, в полицию написала жительница поселка Елена Лукашина. Однако нарушений в работе общественников силовики не нашли, а блогер Илья Винштейн провел расследование, в котором выявил связь Лукашиной с депутатом городской думы Людмилой Дорофеевой. Ранее у 23-летнего Хапова возник конфликт с 65-летней Дорофеевой.

Блогер выяснил, что Елена Лукашина является соседкой депутата Дорофеевой по подъезду. Также он установил, что все аккаунты, с которых пишут негативные высказывания о Хапове, являются фейками.

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницуКурган
Людмила Дорофеева заявляет, что не в курсе обвинений в ее адрес
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это началось после конфликта, когда депутаты отказались прийти на организованную нами встречу с жителями. Кто является организатором, я, конечно, не могу сказать», — пояснил Хапов. Также он уточнил, что средства от собранной макулатуры активисты планируют потратить на аллею из 40 деревьев, которые высадят в честь 40-летия поселка Заозерный.

Людмила Дорофеева в разговоре с «URA.RU» заявила, что находится в отпуске и не в курсе выдвинутых в ее адрес обвинений.

Ранее «URA.RU», сообщало, что в Кургане встреча жителей микрорайона Заозерный с депутатами, представляющими интересы округа, закончилась скандалом. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Чтобы усмирить буйных зрителей, участковому пришлось вызывать подмогу.

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