65-летнюю курганскую депутатку обвинили в травле 23-летнего общественника

Курганский активист движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов пожаловался на травлю в соцсетях. Заявление на волонтеров, которые собирали макулатуру, в полицию написала жительница поселка Елена Лукашина. Однако нарушений в работе общественников силовики не нашли, а блогер Илья Винштейн провел расследование, в котором выявил связь Лукашиной с депутатом городской думы Людмилой Дорофеевой. Ранее у 23-летнего Хапова возник конфликт с 65-летней Дорофеевой.
Блогер выяснил, что Елена Лукашина является соседкой депутата Дорофеевой по подъезду. Также он установил, что все аккаунты, с которых пишут негативные высказывания о Хапове, являются фейками.
«Это началось после конфликта, когда депутаты отказались прийти на организованную нами встречу с жителями. Кто является организатором, я, конечно, не могу сказать», — пояснил Хапов. Также он уточнил, что средства от собранной макулатуры активисты планируют потратить на аллею из 40 деревьев, которые высадят в честь 40-летия поселка Заозерный.
Людмила Дорофеева в разговоре с «URA.RU» заявила, что находится в отпуске и не в курсе выдвинутых в ее адрес обвинений.
Ранее «URA.RU», сообщало, что в Кургане встреча жителей микрорайона Заозерный с депутатами, представляющими интересы округа, закончилась скандалом. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Чтобы усмирить буйных зрителей, участковому пришлось вызывать подмогу.