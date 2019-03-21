Противник Дубровского готов отказаться от борьбы с новым челябинским губернатором Текслером

Евгений Савченко готов отказаться от участия в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, не исключавший своего участия в выборах главы региона, готов отказаться от этих амбиций в пользу врио губернатора Алексея Текслера. Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook. Ранее Савченко в своем аккаунте высказывал критические замечания в адрес бывшего руководителя Бориса Дубровского.

«Ранее выразил готовность идти на выборы в качестве кандидата на должность губернатора, если почувствую доверие федерального центра, — пишет Савченко. — Президент России принял решение и назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. Считаю, что мои личные амбиции должны быть выверенно ответственными». Савченко еще допускает свое возможное участие в выборах при условии, если не будет «реальных действий обновленного состава регионального правительства» по улучшению ситуации в регионе. Это значит, что если Текслер его надежд не оправдает, на выборы Савченко все-таки пойдет.

Экс-начальник управления Госнарконтроля, генерал полиции в отставке, был приглашен на работу Борисом Дубровским, руководившим в то время регионом. Сначала Савченко работал советником губернатора, с 1 ноября 2016 года возглавил новое ведомство — министерство общественной безопасности региона. У него возник конфликт с курирующим министерство вице-губернатором Олегом Климовым. Дубровский сделал выбор в пользу Климова и уволил Савченко в ноябре 2018 года. Экс-министр написал в своем аккаунте, что не будет критиковать власть, но потом опубликовал несколько критических замечаний в адрес Дубровского.

О губернаторских амбициях Савченко заговорили сразу после его отставки. О готовности участвовать в выборах сам он заявил в январе в интервью «Аргументам и фактам».