20 марта 2019
19 марта 2019

Тюменское правительство засекретило встречу Моора с участниками кадрового конкурса Кремля. ФОТО, ВИДЕО

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 16:57
Размер текста
-
17
+
Александр Моор на открытии коворкинг центра «Точка кипения»‎. Тюмень, сысоев владимир, моор александр, рудзевич мария
Александр Моор провел встречу с участниками «Лидеров России» за закрытыми дверямиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор провел встречу с участниками конкурса «Лидеры России». Пресс-служба главы региона неожиданно для СМИ закрыла это мероприятие.

Согласно расписанию губернатора на неделю, встреча с финалистами должна была пройти при участии журналистов — аккредитация была открыта в понедельник. Однако на мероприятие никого из представителей СМИ не пустили.

По итогам встречи пресс-служба главы региона опубликовала небольшой пресс-релиз. В нем сообщили, что модератором встречи стал генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», победитель прошлого сезона конкурса Максим Скворцов. Александр Моор интересовался у участников «Лидеров России» впечатлениями от конкурса.

«Финалисты поделились с губернатором своими впечатлениями о конкурсе и открытиями, которые сделали. Конечно, рассказали и о социальных проектах, которые готовили к „Лидерам России“. Губернатора интересовали планы участников на будущее и то, каким образом они связаны с Тюменской областью», — подтвердил «URA.RU» один из участников мероприятия. Он отказался рассказывать о том, обсуждал ли Моор с участниками конкурса какие-то предложения о работе. В правительстве также не ответили на вопрос о возможных кадровых предложениях со стороны губернатора.

Как ранее писало «URA.RU», победитель всероссийского конкурса «Лидеры России», сотрудник МВД Петр Вагин из Тюмени стал участником встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Моор на открытии коворкинг центра «Точка кипения»?. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...