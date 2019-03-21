Тюменский губернатор Александр Моор провел встречу с участниками конкурса «Лидеры России». Пресс-служба главы региона неожиданно для СМИ закрыла это мероприятие.
Согласно расписанию губернатора на неделю, встреча с финалистами должна была пройти при участии журналистов — аккредитация была открыта в понедельник. Однако на мероприятие никого из представителей СМИ не пустили.
По итогам встречи пресс-служба главы региона опубликовала небольшой пресс-релиз. В нем сообщили, что модератором встречи стал генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», победитель прошлого сезона конкурса Максим Скворцов. Александр Моор интересовался у участников «Лидеров России» впечатлениями от конкурса.
«Финалисты поделились с губернатором своими впечатлениями о конкурсе и открытиями, которые сделали. Конечно, рассказали и о социальных проектах, которые готовили к „Лидерам России“. Губернатора интересовали планы участников на будущее и то, каким образом они связаны с Тюменской областью», — подтвердил «URA.RU» один из участников мероприятия. Он отказался рассказывать о том, обсуждал ли Моор с участниками конкурса какие-то предложения о работе. В правительстве также не ответили на вопрос о возможных кадровых предложениях со стороны губернатора.
Как ранее писало «URA.RU», победитель всероссийского конкурса «Лидеры России», сотрудник МВД Петр Вагин из Тюмени стал участником встречи с президентом России Владимиром Путиным.