«Дочка» «Аэрофлота» получила разрешение на международный рейс из Екатеринбурга

Рейсы «России» до Барселоны будут выполняться семь раз в неделю Фото: wikipedia.org

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Россия» допуск на полеты из Екатеринбурга в Барселону. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Росавиации.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в испанскую Барселону семь раз в неделю. В то же время «Уральские авиалинии» получили на грядущее лето допуск на полеты из Москвы в Дубай и Барселону, из Самары, Уфы, Сочи и Ростова-на-Дону в Прагу, а также из аэропорта Жуковский в Тель-Авив.

Ранее компания «Уральские авиалинии» самостоятельно отозвала допуски на полеты по 67 международным рейсам из России, в том числе в Казахстан, Грузию, Киргизию, Армению и Узбекистан. Перевозчик решил пересмотреть портфель имеющихся допусков для усовершенствования маршрутной сети.