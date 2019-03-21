На Урале мужчина в 30 лет впервые получил паспорт

Мужчина прошел много испытаний, прежде чем получил документ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Свердловской области Андрей Яровой в 30 лет впервые получил паспорт. Чтобы получить главный документ гражданина России, мужчине пришлось пройти через череду мытарств.

История мужчины началась с того, что его мать в 80-е уехала в Казахстан, в город Усть-Каменогорск, где в 1989 году родила Андрея. В 1997 году женщина с сыном вернулась в Карпинск. Через три года она умерла, и мальчик оказался под опекой тети. Позже женщина была лишена права опеки — опекуном стало государство. В 15 лет подросток совершил кражу и был осужден.

«После освобождения Андрей работал без официального трудоустройства. Паспорта у него не было, но при этом регистрация в Карпинске, в доме, который давно сгорел, у него официально сохранялась. К нам он обратился за помощью», — рассказала «URA.RU» Людмила Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев.

Яровому пришлось пройти через многие испытания, чтобы добиться паспорта. Дважды выносилось решение о его выдворении из страны. Однажды полгода ему пришлось отсидеть в центре содержания мигрантов, но из страны его так и не выдворили.

«Он имел право на гражданство по рождению, так как дети наследуют гражданство родителей. Мать — россиянка, а отца официально у него нет. Так ему, человеку без документов, в карпинском ОВД предложили ехать в Казахстан, искать там отца или же получить в Усть-Каменогорске справку, что отец отсутствует», — добавила Лукашева.

Человеку без документов предложили ехать в Казахстан за справкой об отсутствии отца Фото: «URA.RU»

Накануне, 20 марта, Андрей Яровой стал наконец официально гражданином России и получил паспорт.

«Андрея Владимировича действительно можно поздравить с долгожданным гражданством нашей страны. Его мечта сбылась, хотя и не так быстро, как ему хотелось. Что касается сведений о возможной волоките при решении этого вопроса, руководством территориального ОВД они будут тщательно проанализированы с применением необходимых мер реагирования в случае, если сотрудники подразделения действовали с нарушениями установленного порядка», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.