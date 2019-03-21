В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать НАТО

В Вашингтоне оценили рост военной силы в РФ Фото: The White House © URA.RU

Россия не планирует атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом во время Атлантического совета в Вашингтоне сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

«Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова», — цитирует ТАСС Данфорда. По его словам, цена, которую придется заплатить за нападение, значительно превысит вероятную выгоду.

Представитель Пентагона добавил, что Россия значительно осложнила Штатам распространение влияния в мире. «Русские сейчас разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с нашими союзниками в Европе», — пояснил Данфорд. По его словам, за последние 15 лет РФ потратила много средств на разработку противокорабельных и баллистических ракет, средств электронного противодействия, а также средств сдерживания противника в космосе и в Мировом океане.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что НАТО стягивает войска к российским границам, напоминает RT. По его словам, численность подразделений быстрого реагирования Альянса за два года выросла с 25-ти до 40 тысяч человек.