В Югре между зоозащитниками началась война из-за бездомных животных

В Нижневартовске (ХМАО) разгорелся скандал вокруг питомника для бродячих животных — его руководство обвиняется в жестоком обращении со своими подопечными. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Внимание к работе пункта передержки привлекла руководитель благотворительного фонда помощи животным «Право на жизнь» Наталья Сироткина. Она разместила в паблике своей НКО ряд фотографий и видео, которые по ее словам, свидетельствуют о фактах жестокого обращения с собаками при отлове, а также нарушениях правил утилизации мертвых животных.
Директор компании «Универсалремонт» Евгений Шлейн, который руководит питомником, в беседе с «URA.RU» рассказал, что считает выдвинутые обвинения необоснованными. По его словам, в период с конца 2017-го по лето 2018 года Наталья Сироткина занималась оперативным управлением пункта содержания животных, правда, без документального подтверждения. «Затем у нас возникли разногласия, мы перестали работать вместе. Мне было сказано, что она натравит на меня все надзорные инстанции, которые есть в городе», — отметил он.
Осведомленный источник из числа зоозащитников рассказал, что представленные фото и видеоматериалы сделаны, в основном, как раз в период 2017—2018 года, когда Сироткина была причастна к работе питомника. «Был характерный эпизод летом 2018 года. С утра она пришла в пункт временного содержания как начальник, а потом вызвала местное телевидение и на камеру уже в качестве зоозащитника возмущалась имеющимися недостатками», — поделился историей инсайдер.
Как говорят обе стороны конфликта, они обратились в полицию для защиты чести и достоинства. Так что теперь уже компетентным органам предстоит отделить факты от вымысла в этой истории.