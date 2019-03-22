Поздравляем! Самый разносторонний промышленник, строящий для 20 президентов, отмечает юбилей

Дмитрию Пумпянскому исполняется 55 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

День рождения в пятницу, 22 марта, отмечает председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский. Одному из крупнейших промышленников Урала, участнику списка Forbеs и президенту Свердловского союза промышленников и предпринимателей исполнилось 55 лет.

Дмитрий Пумпянский родился в Улан-Удэ. В 1986 году окончил УПИ по специальности «металловедение», в 1990-х стал получать руководящие должности на крупных металлургических предприятиях Урала, а в 1998 году начал работать в «Синаре». Совет директоров ТМК Пумпянский возглавляет с 2005. В 2016 году губернатор присвоил Дмитрию Пумпянскому звание «Почетный гражданин Свердловской области».

Куйвашев поблагодарил Пумпянского за «участие в разработке и воплощении в жизнь комплексной программы „Пятилетка развития Свердловской области“» Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Forbes в 2018 году оценил состояние Пумпянского в 1,6 млрд долларов, благодаря чему бизнесмен поднялся в рейтинге журнала на две строчки вверх и занимает 62-ю позицию. Входящая в принадлежащую ему группу компания «Синара-Девелопмент» перестраивала к чемпионату мира по футболу 2018 Центральный стадион в Екатеринбурге, а теперь достраивает конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург Экспо» к саммиту GMIS-2019, на который приглашены 20 глав государств.

В день рождения Дмитрия Пумпянского поздравили коллеги, представители власти всех уровней и даже высшей школы.

«Уважаемый Дмитрий Александрович! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому предпринимателю, современному руководителю, щедрому благотворителю и меценату. Ваш богатый опыт, целеустремленность, организаторский талант позволили создать всемирно известную группу компаний, транснациональную корпорацию. Благодарю Вас за ведение социально ответственного бизнеса, многолетнее плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти региона, содействие в реализации задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным в майских Указах и национальных проектах, участие в разработке и воплощении в жизнь комплексной программы „Пятилетка развития Свердловской области“. Возглавляя Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Вы своим авторитетом и энергией способствуете развитию экономики региона, расширению государственно-частного партнерства, улучшению делового климата, росту качества жизни уральцев. Уверен, наше сотрудничество и впредь будет направлено на благо Урала и его жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, созидательной энергии, дальнейших успехов во всех начинаниях!», — поздравил Пумпянского губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Коллеги-бизнесмены сердечно поздравили Пумпянского с юбилеем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К поздравлениям присоединился и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, курирующий, в числе прочего, промышленный сектор: «Вы из той плеяды знаменитых уральских промышленников, которым важно абсолютно все — от развития металлургической промышленности и машиностроения, самого активного участия в организации конструктивного взаимодействия бизнеса и власти до поддержки и развития важнейших для Свердловской области социальных проектов, реализации новых подходов в развитии образования на Среднем Урале. Желаю Вам крепкого здоровья и успешной реализации самых амбициозных планов!».

«Дмитрий Александрович, поздравляю с днем рождения! Юбилей — это не про возраст, это просто хороший повод посмотреть на творение рук своих. Порадоваться тому, как отлично все получается, сделать работу над ошибками. А затем, оттолкнувшись от всего этого, уверенно рвануть еще выше, еще ярче. Пусть все созданное Вами — крепнет и и множится, а все задуманное, и я уверен — оно грандиозно, удается. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и счастья Вам и Вашей семье!» — поздравил коллегу-бизнесмена глава совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

«Уважаемый Дмитрий Александрович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы безусловный авторитет в том деле, которым занимаетесь с такой любовью и преданностью. Знаю Вас как искусного руководителя, с которым всегда удается конструктивно сотрудничать, и человека, джентльмена, с которым просто приятно иметь дело. Пусть всем Вашим планам сопутствует удача, всем стремлениям открывается безоблачная высь и на все это хватает энергии и крепкого здоровья», — поздравил главу ТМК основатель «Сималенда» Андрей Симановский.

Пумпянский много делает для УрФУ и вуз принимает эту заботу с большой багодарностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Прежде всего, Дмитрий Александрович — образец человека, который сделал сам себя. Человека, который энергичен, целеустремлен, имеет разносторонние знания в науке, технике, бизнесе и разбирается в людях. Человека с колоссальной интуицией. Таких людей, конечно же, надо беречь. Для нашей страны они очень важны, это соль земли, которая развивает наше общество. И пожелать здесь ему можно здоровья и только здоровья!» — поздравил Пумпянского вице-президент свердловского Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

«Дмитрий Александрович относится к числу людей, чей профессионализм, передовые подходы к организации производственных процессов и преданность делу служат на благо России. Трудно переоценить его личный вклад в развитие металлургии в регионе и стране. Огромное внимание развитию alma mater он уделяет на посту председателя набсовета Уральского федерального университета, что способствует становлению вуза как одного из лучших университетов в мире. Прежде всего, это касается выработки грамотной стратегии, эффективного использования научных разработок вуза в промышленности, привлечения ведущих мировых ученых и запуска новых востребованных временем образовательных программ», — присоединился к поздравлениям ректор УрФУ Виктор Кокшаров.