На Ульяновском авиазаводе, сорвавшем гособоронзаказ, введут ручное управление

Предприятие не поставило военным три новых Ил-76 Фото: Википедия

В связи со срывом гособоронзаказа на ульяновском авиационном предприятии «Авиастар-СП» будет введено ручное управление. Об этом объявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии Министерства промышленности и Министерства обороны», — приводит RT слова Борисова. По словам вице-премьера, предприятие уже сорвало гособоронзаказ на поставку трех самолетов Ил-476 (Ил-76МД-90А), а контракт исполняется с задержкой в три-четыре месяца.

Другого выхода, как ручное управление, в правительстве не видят, отметил Борисов. Вице-премьер добаваил, что заместители министров промышленности и обороны будут проводить едва ли не ежемесячно проводить совместные совещания, отслеживать подготовку, ход научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Между тем, в планах Минобороны РФ — закупить до 2030 года более 100 военно-транспортных самолетов, напоминает телеканал 360. Ранее компания «Ильюшин» заявила, что первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А поступит в распоряжение российских военных уже на следующей неделе.