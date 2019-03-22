21 марта 2019

В США удивились заявлению о перехвате российским истребителем американского бомбардировщика

Виталий Халевин
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 07:51
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В США считают, что американский бомбардировщик не нарушил международных правФОТО: Википедия

В Пентагоне удивились заявлению о перехвате российским Су-27 американского истребителя B-52H над Балтийским морем. Представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что данный инцидент нельзя назвать перехватом.

«Самолет ВВС США В-52 осуществлял обычные операции в международном воздушном пространстве. Пилоты использовали радиолокационные маяки и не нарушали международных прав. Поэтому нельзя это назвать перехватом», — приводит «Царьград» слова Пэхона.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США истребителями Су-27. Ролик опубликовали на официальном youtube-канале Минобороны РФ. Полет американского самолета прошел над нейтральными водами Балтийского моря. Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того, как самолет ВВС США повернул в сторону от российской границы, истребители вернулись на аэродром базирования, напоминает «Национальная служба новостей».

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