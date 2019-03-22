Жовниренко пришлось покинуть студию программы из-за конфликта с ведущим Фото: Олег Черных © URA.RU

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко. Конфликт между мужчинами вспыхнул во время обсуждения интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, сообщает «Ридус».

«Охрану позовите сюда, чтобы я сам его не выгнал», — сказал Норкин в эфире программы. В итоге Жовниренко сам покинул студию телепрограммы, заявив, что он еще вернется. Когда украинский политолог ушел, ведущий демонстративно перекрестился.

Украинский политолог решил пободаться с Андреем Норкиным прямо в студии «Места встречи». Напрасно pic.twitter.com/GgNFdqNV7s — НТВ (@ntvru) 21 марта 2019 г.

Ранее Норкин выставил из студии гостя Александра Никонова, напоминает «Газета.ру». Последний в ходе обсуждения добровольных народных дружин предположил, что мать Норкина, как и многих молодых людей, насильно заставили работать в дружине. Норкину эти слова показались оскорбительными, и он потребовал от Никонова удалиться.