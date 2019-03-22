Предприниматели предложили парламенту легализовать рынок посуточной аренды квартир

Владельцы гостиниц и хостелов захотели уравнять ответственность с конкурентами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматели из «Опоры России» предложили российскому парламенту создать закон, регулирующий рынок посуточной аренды квартир и частных домов для туристов. Инициатива появилась на фоне резонансной меры Госдумы по запрету размещения хостелов в жилых помещениях.

«Опора России» выступила с инициативой о создании закона о туристическом жилье. Об этом говорится в письмах, направленных главой организации Александром Калининым председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину», — передает «Коммерсант».

В организации заявили, что собственники зарегистрированных средств размещения поставлены в неравные условия с теми, кто сдает квартиры посуточно, так как последние не платят налоги и не тратят средства на обеспечение безопасности и миграционный учет гостей. Предприниматели отметили, что закон о запрете хостелов никак не решает эту проблему.

«Опора России» — российское общественное объединение представителей малого и среднего бизнеса, которое включает 450 тысяч предпринимателей.

Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, напоминает ИА FlashSiberia. Согласно опросу ВЦИОМ, две трети россиян поддержали ограничение, пишет «Утро.ру». Позже Совет Федерации отсрочил вступление закона в силу до 1 января 2020 года.