Брат Водонаевой идет в большую политику

Младший брат экс-участницы проекта «Дом-2» Алены Водонаевой Станислав идет на выборы депутатов Одинцовского городского округа (Московская область). Об этом Водонаев, который является сторонником партии «Справедливая Россия», сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Хочу сообщить вам, что я баллотируюсь в совет депутатов вновь образованного Одинцовского городского округа от партии „Справедливая Россия“. Уже 10 лет я занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю местное отделение партии, прекрасно знаю проблематику и специфику вверенной мне территории», — отметил Водонаев.
Публикация, посвященная планам родственника звездной участницы знаменитой телестройки, стала первой в аккаунте Станислава. В комментариях «электорат» уже поделился первой проблемой: жительница района пожаловалась на малое количество мест в детских садах. Водонаев ответил, что также столкнулся с этой проблемой и надеется, что новый состав совета депутатов сможет решить данный вопрос.
На официальном сайте московского отделения «справедливороссов» среди представителей партии Водонаев действительно есть. В его биографии указано, что Станислав с отличием окончил бакалавриат Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «Политология» и магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление».