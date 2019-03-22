21 марта 2019

На Урале деревенские жители отбили у полицейского подозреваемого в угоне. ВИДЕО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 11:47
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., деревня, село, зима, угут
Толпа отбила у полицейского своего односельчанинаФото: Алексей Андронов © URA.RU

В деревне Черноскутова под Каменском-Уральским толпа местных жителей отбила у полицейского подозреваемого в угоне. Дело едва не дошло до массовой драки.

Из видеозаписи, сделанной одним из участников конфликта, понятно, что некий сотрудник полиции в штатском по фамилии Елисеев задержал парня, подозреваемого в угоне мотоцикла. Он скрутил задержанного, обездвижил его и сел сверху. Последнее обстоятельство особенно возмутило родственников парня, которые стали отбивать угонщика.

«Я под видеозапись предупредил его, что применю физическую силу, если он начнет оказывать сопротивление. Он оказал сопротивление, я применил силу», — объясняет полицейский разъяренной толпе. Местные жители в ответ заявили, что сотрудник не показал им документы, они его не знают и так далее. Из разговоров понятно, что «угонщика» уже не первый раз забирают в полицию.

«Инцидент произошел накануне, 21 марта. Материал проверки передан в Следственный комитет», — сообщила «URA.RU» Диана Гимадутдинова, пресс-секретарь ОМВД по Каменску-Уральскому. В следственно управлении СКР по Свердловской области пообещали дать пояснения позже.

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