Глава ЗАТО Новоуральск (входит в систему закрытых городов Росатома) Александр Баранов после своего отчета перед депутатами местной думы 27 марта сделает заявление о добровольном уходе в отставку. Как сообщили «URA.RU» несколько независимых источников, соответствующая договоренность достигнута между руководителями муниципалитета, Росатома и администрации губернатора.
Поводом для отставки стало решение управления ФАС по Свердловской области, подтверждающее факт нарушения антимонопольного законодательства главой муниципалитета Александром Барановым. Он в 2015—2017 годах создавал условия для приоритетного заключения контрактов на поставки питания в детсады и школы с фирмами ИП Егорова Т. Л., ИП Баранов Н. А., ИП Мельников А. Г. и ООО «Техснаб», которые принадлежат его родственникам. С заявлением в областное управление ФАС обращалось управление ФСБ по Свердловской области.
Компетентные структуры также ведут проверки законности расходования средств, выделенных на капитальный ремонт жилфонда Новоуральска, и деятельности структур ЖКХ. На лето этого года в ЗАТО запланирована комплексная проверка Счетной палаты Свердловской области.
По данным знакомого с ситуацией собеседника «URA.RU», в качестве одного из кандидатов на освобождающуюся должность рассматривается заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев. Однако его назначение маловероятно, скорее всего, структуры Росатома будут предлагать другого, более близкого к ним человека.
Источник в команде мэра пояснил, что решение областного управления ФАС еще не вступило в силу и будет пересмотрено, а претензии по программе капремонта касаются лишь одного жилого здания. Дозвониться до Александра Баранова не удалось. Он не ответил на звонки.