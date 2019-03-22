На посольство России в Греции напали мотоциклисты с гранатой

В ночь на 22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах (Греция). Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.
«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку», — передает RT. В Греции по факту происшествия начато расследование. Отмечается, что никто из людей не пострадал. Нанесен незначительный материальный ущерб, уточняет агентство Nation News.
Подобное происшествие произошло в 2016 году в Афинах, когда мотоциклисты бросили гранату в полицейскую будку у французского посольства. Тогда ответственность на себя взяла анархистская «Организация революционной самообороны».