На посольство России в Греции напали мотоциклисты с гранатой

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 11:56
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Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Это второе нападение на иностранные посольства в Афинах за три годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах (Греция). Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку», — передает RT. В Греции по факту происшествия начато расследование. Отмечается, что никто из людей не пострадал. Нанесен незначительный материальный ущерб, уточняет агентство Nation News.

Подобное происшествие произошло в 2016 году в Афинах, когда мотоциклисты бросили гранату в полицейскую будку у французского посольства. Тогда ответственность на себя взяла анархистская «Организация революционной самообороны».

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