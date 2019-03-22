Суд Екатеринбурга освободил от наказания участников «экстремистского сообщества»

Молодые люди признаны виновными, но освобождены Фото: Валерий Горелых

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга принято решение по делу так называемого экстремистского сообщества, в которое входили шесть человек. По версии следствия, они размещали в Сети сообщения, разжигающие национальную и религиозную рознь в отношении выходцев с Кавказа и Средней Азии, и антисемитские высказывания. Один из подсудимых сразу был освобожден от ответственности, так как экспертиза показала, что его умственное развитие не соответствует возрасту, хотя он уже и совершеннолетний.

«Все пятеро признаны виновными по статье УК РФ „Возбуждении ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства“. Но освобождены от ответственности из-за декриминализации статьи. Однако умысел на возбуждение ненависти либо вражды не доказан. Они не экстремисты. То, что они размещали в Сети, экстремистской информацией не признано и в списках Минюста этого нет. Я считаю приговор незаконным и необоснованным и намерен обжаловать его вплоть до ЕСПЧ», — рассказал «URA.RU» адвокат Алексей Кочнев.

«Экстремистам» на сегодня от 19 до 22 лет. Когда они размещали в Сети агрессивные высказывания, в 2014 году, они были еще школьниками. Подростки писали под псевдонимами, однако полицейским удалось установить их личности. Уголовное дело было возбуждено еще в январе 2016 года. Один из задержанных, 22-летний, все же получил сейчас срок, но по другой статье. Во время бытового конфликта он ножом ранил человека. Поскольку молодой человек ранее уже имел судимость, сейчас он получил пять лет колонии строгого режима.