Власти Самарской области предложили отчислять детей из детсадов за прогулы

В Самарской области предложили отчислять детей из детских садов за прогулы. Причиной стала нехватка мест с дошкольных учреждениях.
«В детсаду числится ребенок, который его не посещает. На его место нельзя зачислить другого, ожидающего своей очереди», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернской думы.
Предложение об отчислении детей за прогулы из детсадов уже находится в региональном министерстве образования. По данным самарского минобрнауки, около 4,5 тыс. детей занимают места в детсадах и не посещают их без уважительной причины. Отчислить такого ребенка можно только по решению суда. Самарские депутаты поддержали решение отчислять детей-прогульщиков из детсадов.
Ранее в новосибирские детсады запретили приглашать Деда Мороза. По данным ИА FlashSiberia, это решение было принято для борьбы с незаконными поборами и коррупцией в дошкольных учреждениях. А родителей воспитанников детских садов Перми попросили не дарить детям подарки на выпускных праздниках. Это решение также направлено на борьбу с коррупцией.