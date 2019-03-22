Власти Самарской области предложили отчислять детей из детсадов за прогулы

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:49
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Карабаш. Челябинск., детский сад
Предложение об отчислении воспитанников детсадов поддержали самарские депутатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Самарской области предложили отчислять детей из детских садов за прогулы. Причиной стала нехватка мест с дошкольных учреждениях.

«В детсаду числится ребенок, который его не посещает. На его место нельзя зачислить другого, ожидающего своей очереди», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернской думы.

Предложение об отчислении детей за прогулы из детсадов уже находится в региональном министерстве образования. По данным самарского минобрнауки, около 4,5 тыс. детей занимают места в детсадах и не посещают их без уважительной причины. Отчислить такого ребенка можно только по решению суда. Самарские депутаты поддержали решение отчислять детей-прогульщиков из детсадов.

Ранее в новосибирские детсады запретили приглашать Деда Мороза. По данным ИА FlashSiberia, это решение было принято для борьбы с незаконными поборами и коррупцией в дошкольных учреждениях. А родителей воспитанников детских садов Перми попросили не дарить детям подарки на выпускных праздниках. Это решение также направлено на борьбу с коррупцией.

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