21 марта 2019
20 марта 2019

Тюменец с помощью телевидения узнал, кто его родные дети

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 14:13
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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, пробирки, анализы
Мужчина прошел тест на отцовство на НТВФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тракторист из Тюмени Павел решил узнать, кто его родные дети, при помощи передачи «ДНК» на НТВ. Ранее он встречался с двумя женщинами и обе, по их словам, родили от него дочерей.

Во время эфира проверили родство с Павлом трех девочек — две из них были рождены в первом браке тракториста, одна появилась на свет уже после того, как Павел расстался с ее матерью. По итогам анализа выяснилось, что только два ребенка на 99,99% — дети Павла. Заявление экспертов о том, что он не является биологическим отцом третьей девочки, герой выпуска воспринял спокойно и даже улыбнулся.

После оглашения результатов анализа Павел решил помириться с матерью своей младшей дочери: подарил цветы и сделал женщине предложение. Однако она отказала, уточнив, что не простила его.

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