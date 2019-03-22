Тюменец с помощью телевидения узнал, кто его родные дети

Мужчина прошел тест на отцовство на НТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тракторист из Тюмени Павел решил узнать, кто его родные дети, при помощи передачи «ДНК» на НТВ. Ранее он встречался с двумя женщинами и обе, по их словам, родили от него дочерей.

Во время эфира проверили родство с Павлом трех девочек — две из них были рождены в первом браке тракториста, одна появилась на свет уже после того, как Павел расстался с ее матерью. По итогам анализа выяснилось, что только два ребенка на 99,99% — дети Павла. Заявление экспертов о том, что он не является биологическим отцом третьей девочки, герой выпуска воспринял спокойно и даже улыбнулся.

После оглашения результатов анализа Павел решил помириться с матерью своей младшей дочери: подарил цветы и сделал женщине предложение. Однако она отказала, уточнив, что не простила его.