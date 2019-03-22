Двойные пенсии посеяли зависть к «чернобыльцам» у ликвидаторов челябинского ЧП

Ликвидаторы аварии на заводе «Маяк» в Челябинской области на двойную пенсию рассчитывать не могут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выплата двойных пенсий ограниченным категориям граждан носит дискриминационный характер. Об этом «URA.RU» заявила ведущий эксперт Института региональной экспертизы Ксения Плинер.

«Я прекрасно понимаю негодование россиян, которые участвовали в ликвидации многих чудовищных аварий, но при этом не вправе рассчитывать на двойную пенсию. Люди жертвовали собой на взорвавшемся заводе „Маяк“ на Урале, рискуя жизнью и здоровьем, но на дополнительные выплаты почему-то не заработали», — недоумевает Плинер. По ее словам, «очень странно устраивать соревнования по поводу того, какая авария более опасная». «Получается, что „чернобыльцы“ — жизнью рисковали, но люди в Челябинской области тоже не на курортах отдыхали! Думаю, что государство в состоянии сгладить возникшую несправедливость», — сказала собеседница агентства.

Почти за тридцать лет до чернобыльской трагедии, 29 сентября 1957 года, года на заводе «Маяк» в Челябинской области произошел взрыв. Причиной ЧП назвали выход из строя системы охлаждения емкости для хранения высокоактивных ядерных отходов. Из-за перегрева произошел взрыв, который привел к выбросу в атмосферу большого количества радиоактивных веществ. До сих пор неизвестно точное число людей, которые могли получить высокие дозы облучения. Ряд источников указывает на то, что около 9-10 тысяч человек получили опасные дозы.

Дискуссия о пенсиях разгорелась после того, как Пенсионный фонд России уточнил категории граждан, которые уже сегодня имеют право на получение двух пенсий. Это члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное облучение. Также на дополнительные пенсионные выплаты могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны. Две пенсии положены и тем, кто после военной травмы стал инвалидом. На прибавку могут рассчитывать летчики-испытатели и космонавты, которые получают как государственную пенсию, так и страховую пенсию по старости.