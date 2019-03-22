Приглашение на заседание глава исполкома получила от Турчака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анастасия Казанцева стала главой исполкома ямальского отделения «Единой России». Об официальном назначении корреспонденту «URA.RU» сообщила сама Казанцева.

«Поступило приглашение от секретаря генсовета [Андрея Турчака] партии, чтобы я приняла участие и присутствовала на заседании в Москве. На нем согласовывались руководители общественных приемных и два руководителя региональных исполнительных комитетов», — рассказала глава ямальского исполкома партии. Также она уточнила, что в ближайшие дни останется в Москве, где примет участие в презентации партийных проектов. Уже после этого вернется на Ямал и приступит к работе. «Сейчас в приоритете исполкома подготовка к праймериз и выборам в административном центре», — рассказала Казанцева.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Казанцева с ноября 2018 года была врио главы регионального исполкома «Единой России». Ее считают ставленницей тюменского депутата Госдумы России Ивана Квитки. Когда она вошла в окружной политсовет партии, ряд единороссов оказался недоволен вмешательством в выборную кампанию партии извне.