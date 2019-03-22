В России объяснили, почему США не смогут защитить свои авианосцы от ракет «Кинжал»

Россия имеет превосходство в любом военном конфликте благодаря гиперзвуковым ракетам «Кинжал», так как они гарантированно поражают намеченные цели, а эффективных средств защиты от них до сих пор не существует. Именно поэтому испытания «Кинжалов» вызывают большие опасения у США, сказал в разговоре «URA.RU» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Дело в том, что у США на данный момент нет средств защиты от „Кинжалов“ в принципе. Такая ситуация не устраивает Пентагон и вызывает опасения, так как при любом варианте военного конфликта эти ракеты гарантированно поражают намеченные цели», — объяснил военный эксперт. По его словам, по развитию ракетного комплекса Россия является мировым лидером, опережая США и Великобританию.
Коротченко уточнил, что Россия и дальше будет развивать этот вид оружия, так как выход американской стороны из ДРМСД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) развязал руки нашей стране. «Сейчас ракетный комплекс развернут в Южном военном округе, в перспективе — другие военные округа. Кроме того, после прекращения действия этого договора у России есть все возможности, чтобы „Кинжалы“ были развернуты на наземном базировании, мобильной пусковой установке», — уточнил собеседник агентства. При этом, по его словам, наращивание данного вида вооружения будет лишь ответной реакцией на развертывание ракетных установок США в Европе. «Россия не собирается ни с кем воевать, речь идет о том, чтобы ни у кого не возникало желания напасть», — добавил Коротченко.
Ранее американский телеканал CNBC рассказал о том, что у разведки США появились сведения о переброске почти 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для очередных испытаний.«Это свидетельствует о наличии у них [россиян] амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу», — цитирует ТАСС сообщение телеканала со ссылкой на источник.