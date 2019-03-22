Главный студенческий фестиваль России обзавелся стратегическим партнером

В Пермь приедут 3000 самых талантливых студентов страны Фото: «Российская студенческая весна», «ВКонтакте»

Финал фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет в Перми с 14 по 19 мая. Крупнейший в стране конкурс учащейся молодежи в этом году впервые состоится в рамках платформы «Россия — страна возможностей».

«Фестиваль „Российская студенческая весна“ в этом году пройдет уже 27-й раз, но теперь — как один из проектов платформы „Россия — страна возможностей“. Фестиваль будет первым творческим проектом в нашей платформе», — передает ТАСС слова гендиректора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», директора Высшей школы госуправления Алексея Комиссарова.

В конкурсах фестиваля с 1 по 24 апреля примут участие более 60 тысяч человек из 1500 тысяч вузов. Конкурсы будут проводиться по семи направлениям: танец, театр, музыка, видео, журналистика, программа и оригинальный жанр. В финал выйдет 3000 человек.

«Россия — страна возможностей» — некоммерческая организация, которая реализует кадровые, социальные и образовательные проекты федерального и международного уровня. Среди проектов платформы — крупнейший кадровый конкурс страны «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я профессионал», всероссийский конкурс добровольческих проектов «Доброволец России» и другие.