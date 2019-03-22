Мальчику нравится работа мэра, потому что он «издает свои правила и законы» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первоклассник Игорь Фесько встретился с мэром Сургута Вадимом Шуваловым и даже посидел в кресле градоначальника. Восьмилетний школьник мечтает занять пост главы города, а затем и стать президентом, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

В администрацию мальчика пригласили после того, как его мама прислала главе города письмо и рисунок мэра Сургута за работой. Игорь мечтает стать градоначальником, а затем и президентом, и его кумиры — Вадим Шувалов и президент РФ Владимир Путин. «Мне нравится работа мэра потому, что он издает свои правила и законы. И я думаю, что мэр Шувалов ладит с Путиным и другими мэрами и президентами. Я хотел бы руководить всем городом и приносить пользу горожанам, следить за работой предприятий, магазинов. А также хотел бы выпить чашечку кофе с президентом России, Путиным», — говорилось в письме первоклассника.

Таким мальчик увидел главу Сургута Вадима Шувалова Фото: пресс-служба администрации Сургута

Во время встречи Вадим Шувалов рассказал школьнику о значении гербов Сургута, ХМАО, России, а также о других государственных символах. Игорю Фесько также дали посидеть в кресле главы Сургута. А потом Вадим Шувалов вручил мальчику подарок — конструктор с танками. «Даже мешки с песком есть и оружие. Я же о таком мечтал! Признаюсь, вы — самый лучший мэр», — обрадовался Игорь подарку.

Мальчик также спросил мэра, насколько долгим был путь до должности градоначальника. «Чтобы стать мэром, надо пройти много ступеней, получить нужный опыт. Но ты в том возрасте, когда есть возможность учиться, и учиться хорошо», — дал наставление ребенку Вадим Шувалов.