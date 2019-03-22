На Свердловской железной дороге произошла утечка химиката

На Свердловской железной дороге произошла утечка метилового эфира. Утечка химиката обнаружена при формировании состава на станции Екатеринбург-Сортировочная.
«Течь выявлена из верхней горловины цистерны с метиловым эфиром. Цистерна направлена в место ликвидации утечки — 15 тупик. Пострадавших нет, движение поездов в штатном режиме. На место отправлены подразделения «Экоспас», — сообщил «URA.RU» источник на СвЖД.
В пресс-службе Свердловской железной дороги обещали предоставить комментарий позже. Метиловый (диметиловый) эфир — экологически чистое топливо без содержания серы, содержание оксидов азота и выхлопных газов на 90% меньше, чем у бензина.