Пермский чиновник, ставший звездой «Давай поженимся», восемь лет жил на деньги любовника его жены

Русинов отрицает, что жил на чужие деньги Фото: Ростислав Русинов, Вконтакте

Чиновник из Перми Ростислав Русинов, выгнавший из дома жену Лидию с детьми, на протяжении восьми лет жил на деньги любовника своей супруги. Об этом Лидия рассказала в эфире шоу «Давай поженимся!», в котором она приняла участие в отместку супругу.

Лидия рассказала, что встретила Ростислава, когда уже была знакома с Романом — отцом ее ребенка. «Но Рома был женат, а мне хотелось семейного счастья. И я вышла замуж с Ростислава. Мы прожили с ним год, но дети у нас не получались. И муж сказал, чтобы я собирала чемодан», — цитирует Лидию «Комсомольская правда. Пермь». По ее словам, она пыталась возобновить отношения Романом, но Ростислав попросил ее вернуться. В тот момент она уже была беременна от любовника, пояснила женщина.

Пермячка добавила, что когда Роман узнал о ребенке, он начал давать деньги. «Он [Ростислав Русинов] знал, откуда деньги. И всегда знал, что дети не его. Давайте говорить уже в открытую: человек жил на деньги Романа восемь лет», — пояснила Лидия.

Ростислав не согласился с доводами бывшей супруги. «Я зарабатывал деньги для своей семьи, уехав на заработки на Север», — пояснил он. По словам мужчины, он занимался службой такси, а когда продал автомобили, за год построил дом. «Они [Роман и Лидия] заинтересованы в том, чтобы биологические дети не перешли юридически в отцовство кровного отца. Они просто хотят избежать выплаты алиментов», — подытожил Ростислав.

Русинов прославился на шоу «Давай поженимся», когда рассказал об изменах своей экс-супруги. Трое из четырех детей мужчины оказались чужими. Однако любовь на программе он найти не смог.