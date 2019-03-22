На Урале трехлетний ребенок гулял по городу один

Мальчика нашли автоинспекторы, прочесывая дворы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД города Тавда в Свердловской области заметили на улице трехлетнего мальчика, который гулял в одиночку. В ОМВД ранее поступило заявление 35-летней матери — она сообщила, что оставила трехлетнего сына во дворе, а сама ушла домой. Когда спустя некоторое время женщина вышла на улицу, ребенка во дворе уже не было.

«Инспекторы ГИБДД прочесали каждый двор вблизи дома на улице Карла Маркса, откуда ушел мальчик, и нашли его в 500 метрах. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка с выяснением причин произошедшей ситуации», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.