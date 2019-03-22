В Сургуте впервые прошел необычный субботник — десятки сотрудников администрации и горожан очистили от снега все 47 детских садов города. В мероприятии принял участие и его инициатор — глава города Вадим Шувалов.
«То, как дружно откликнулись люди, показывает — это хорошая инициатива. Все сообща делают одно доброе дело, все поддержали эту идею», — отметил он. На очистку детских садов от последствий небывалых снегопадов вышли как рядовые сотрудники мэрии, так и вице-мэры, а также руководители управлений и департаментов. На призыв главы города откликнулись и родители детей, занимающихся в дошкольных учреждениях.
С лопатой в руках был замечен и директор департамента городского хозяйства Роман Богач. Вадим Шувалов на этой неделе раскритиковал работу чиновника, поскольку в адрес мэрии поступало большое количество жалоб на работу управляющих компаний. «Вы (Роман Богач — прим. ред.) — ответственный в городе, который обеспечивает чистоту и порядок. Если управляющие компании не смогут нормально убрать дворы, берите тогда лопату и чистите сами», — обратился Вадим Шувалов к Богачу. А позднее у главы Сургута и появилась идея провести субботник, чтобы очистить детские сады, тем самым обеспечив безопасность детей.
Отметим, этой весной тема уборки снега актуальна для всего ХМАО. Коммунальщики городов Югры до сих пор пытаются справиться с последствиями обильных снегопадов начала и середины марта.