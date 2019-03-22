«Автомобилист» потерял шанс завоевать главный хоккейный трофей России

Историческая серия игр окончилась победой гостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетом 1-4 закончился пятый матч серии между хоккеистами из екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева». Матч проходил в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, он состоялся в Екатеринбурге вечером 22 марта на базе «Автомобилиста» в КРК «Уралец». Гости с первых минут вышли вперед и в ходе игры приумножали преимущество.

Во время напряженной игры у обеих команд происходили удаления. Команды поочередно оставались в меньшинстве. Счет в игре открыл игрок «Салавата» Тему Хартикайнен. Спортсмен развил голевую передачу капитана уфимцев Григория Панина. Вторую шайбу забросил в ворота «Автомобилиста» Владимир Ткачев. Третье очко записал на счет команды Линус Умарк. Четвертый гол забил Йоонас Кемппаинен. Екатеринбуржцы попытались отыграться. Очко своей команде принес Евгений Чесалин.

Матч оказался последним в серии игр между командами. Проиграв, «Автомобилист» потерял шансы выйти в финал Восточной конференции и побороться за «Кубок Гагарина».